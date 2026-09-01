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Подключение к газовым и электрическим сетям приостановлено в Крыму

Подключение к газовым и электрическим сетям приостановлено в Крыму

В Крыму временно прекращено подключение новых пользователей к газовым и электрическим сетям. По словам главы республиканского министерства топлива и энергетики Владимира Воронкина, в данный момент сотрудники компаний «Крымэнерго» и «Крымгазсети» полностью сконцентрированы на подготовке инфраструктуры к зимнему периоду.

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