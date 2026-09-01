Подключение к газовым и электрическим сетям приостановлено в Крыму

В Крыму временно прекращено подключение новых пользователей к газовым и электрическим сетям. По словам главы республиканского министерства топлива и энергетики Владимира Воронкина, в данный момент сотрудники компаний «Крымэнерго» и «Крымгазсети» полностью сконцентрированы на подготовке инфраструктуры к зимнему периоду.