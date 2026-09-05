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Законопроект из ада застрял в чистилище Капитолия

Законопроект из ада застрял в чистилище Капитолия

Всего месяц назад ястребы по обе стороны Атлантики были уверены, что дело их в шляпе. 7 августа сенат со скоростью принтера пропустил через себя последнее детище покойного русофоба Линдси Грэма*.

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