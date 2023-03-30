Более 50 тысяч жителей Карагандинской области планируют трудоустроить в этом году

Краткосрочное профессиональное обучение и программа по трудоустройству людей предпенсионного возраста, льготное кредитование и выдача безвозмездных грантов – эти и другие меры применяют в Карагандинской области для решения проблем с безработицей.
Краткосрочное профессиональное обучение и программа по трудоустройству людей предпенсионного возраста, льготное кредитование и выдача безвозмездных грантов – эти и другие меры применяют в Карагандинской области для решения проблем с безработицей.
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