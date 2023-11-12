Foxconn вывела на низкую орбиту два своих первых спутника

В минувшую субботу, как сообщает Bloomberg, очередная космическая миссия SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту два первых спутника Foxconn, которые компания разработала как для собственных нужд, так и для сторонних клиентов, включая государственные структуры.
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