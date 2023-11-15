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Военное обозрение

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«Действия Киева отвечают интересам США»: На встрече с конгрессменами Ермак призвал американцев и дальше содержать Украину

«Действия Киева отвечают интересам США»: На встрече с конгрессменами Ермак призвал американцев и дальше содержать Украину

Украина теперь не только закрывает Европу от "российского агрессора", но и противостоит целой "оси зла", в которую входит сама Россия, а также Иран и Северная Корея.

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