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Русская весна

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The Economist: Пророссийская партия уже не просто набирает популярность, а начинает диктовать политическую повестку Германии

The Economist: Пророссийская партия уже не просто набирает популярность, а начинает диктовать политическую повестку Германии

Пророссийская партия АдГ уже не просто набирает популярность, а начинает диктовать политическую повестку Германии — The Economist.

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