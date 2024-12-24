Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЕС предает Словакию ради Украины

ЕС предает Словакию ради Украины

Визит Роберта Фицо в Москву шокировал Запад и вызвал истерику на Украине. На встрече с Владимиром Путиным премьер Словакии обсудил вопрос продолжения поставок российского газа после отказа Украины от транзита энергоресурсов.

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