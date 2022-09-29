Квартиры в России начали продавать со скидками до 30–40 процентов

Средний дисконт при продаже квартиры на вторичном рынке в России составил более шести процентов. Это максимальный показатель за последние несколько лет, передает газета «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова.
Средний дисконт при продаже квартиры на вторичном рынке в России составил более шести процентов. Это максимальный показатель за последние несколько лет, передает газета «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова.
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