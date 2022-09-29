Экономика сегодня

290 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Роднов
    На сумашедшую из психушки похожа,Ламбрехт: взятие ...
  • Астон Мартин
    Кто стену то сломал ...добро не помнят...не надо было ее ломать ...Die Welt: в ФРГ р...
  • Сергей Туренко
    Еще та тварь гейропейская. Правильно наш Президент его проигнорировал. Эту паскуду нужно обходить десятой дорогой.Макрон в беседе с...

Квартиры в России начали продавать со скидками до 30–40 процентов

Квартиры в России начали продавать со скидками до 30–40 процентов

Средний дисконт при продаже квартиры на вторичном рынке в России составил более шести процентов. Это максимальный показатель за последние несколько лет, передает газета «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх