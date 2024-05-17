Вучич словами маршала Жукова ответил на давление Запада

Страна и люди

На Генеральной ассамблее ООН президент Сербии Александр Вучич процитировал слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма, комментируя ожидаемую резолюцию о «геноциде в Сребренице».