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Регионы России

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Михаил Галактионов: Бакаев и Пиняев не имеют гарантированного места в составе «Локомотива»

Михаил Галактионов: Бакаев и Пиняев не имеют гарантированного места в составе «Локомотива»

Галактионов объяснил, что Рамирес уже во время летних сборов получил рекомендацию искать новую команду, поскольку ставка делается на других футболистов.

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