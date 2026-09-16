Михаил Галактионов: Бакаев и Пиняев не имеют гарантированного места в составе «Локомотива»

Галактионов объяснил, что Рамирес уже во время летних сборов получил рекомендацию искать новую команду, поскольку ставка делается на других футболистов.
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