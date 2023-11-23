В Петербурге предложили оснастить электросамокаты датчиками числа пассажиров

В дальнейшем это требование будет обязательным. Комитет по транспорту рекомендовал к новому сезону оснастить арендные электросамокаты датчиками, которые будут препятствовать езде на одном транспортном средстве двум и более людям.
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