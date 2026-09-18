Представлена посудомоечная машина Xiaomi на 20 комплектов с паровой сушкой при 115 °C

Mijia Smart Dishwasher получила 156-литровую камеру, мойку при 75 °C и 240-часовую систему подачи свежего воздуха Xiaomi представила полностью встраиваемую посудомоечную машину Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top.
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