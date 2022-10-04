Маска пригласили в Крым после его предложений по разрешению украинского конфликта

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выступил с заявлением о том, что население полуострова готово принять бизнесмена из США и основателя SpaceX Илона Маска, а также приглашают его в гости.
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выступил с заявлением о том, что население полуострова готово принять бизнесмена из США и основателя SpaceX Илона Маска, а также приглашают его в гости.
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