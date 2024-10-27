В Сербии заявили о возможности снятия моратория на исследования в атомной энергетике

Сербия может снять мораторий на исследования по развитию атомной энергетики. Об этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович в беседе с ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии