Мерц поставил точку в вопросе передачи дальнобойных ракет Украине

ФРГ готова обеспечить Украину дальнобойным вооружением и наладить его совместное производство. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.
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