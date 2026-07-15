«Выгодное предложение»: экс-глава МИД Венгрии Сийярто уйдет в китайский автоконцерн

Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто уходит из политики в китайскую автомобильную компанию BYD. Политик на личной странице в социальных сетях сообщил, что сложит депутатский мандат ради должности руководителя, отвечающего за внешние связи группы и развитие новых направлений бизнеса.