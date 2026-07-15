Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 830 подписчиков

«Выгодное предложение»: экс-глава МИД Венгрии Сийярто уйдет в китайский автоконцерн

«Выгодное предложение»: экс-глава МИД Венгрии Сийярто уйдет в китайский автоконцерн

Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто уходит из политики в китайскую автомобильную компанию BYD. Политик на личной странице в социальных сетях сообщил, что сложит депутатский мандат ради должности руководителя, отвечающего за внешние связи группы и развитие новых направлений бизнеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии