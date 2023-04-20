«МЮ» не берет еврокубки с 2017 года – тогда выиграли ЛЕ с Моуринью

Последняя победа была при тренере Жозе Моуринью, в 2017-м «Манчестер Юнайтед» взял Лигу Европы. Напомним, в четверг «МЮ» под руководством Эрика тен Хага вылетел из Лиги Европы от «Севильи».
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