Почему Юлия Бордовских сбежала из США домой

В конце 1990-х и начале 2000-х Юлия Бордовских была одной из самых узнаваемых и популярных персон. Она вела передачи на радио, позже стала лицом спортивных телепрограмм и звездой НТВ, снималась в рекламе и участвовала в откровенных фотосессиях.