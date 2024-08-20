Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Почему Юлия Бордовских сбежала из США домой

Почему Юлия Бордовских сбежала из США домой

В конце 1990-х и начале 2000-х Юлия Бордовских была одной из самых узнаваемых и популярных персон. Она вела передачи на радио, позже стала лицом спортивных телепрограмм и звездой НТВ, снималась в рекламе и участвовала в откровенных фотосессиях.

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Федор Родников
Рванула обратно в Россию в надежде стать депутатом типа Родниной.
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