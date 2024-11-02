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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Pathologic 3 стремятся избежать “преждевременных обещаний” о возвр...

Разработчики Pathologic 3 стремятся избежать “преждевременных обещаний” о возвр...

Разработчики Pathologic 3 стремятся избежать “преждевременных обещаний” о возвращении Самозванки в Pathologic 4Разработчики из Ice Pick Lodge немного рассказали о недавно анонсированной Pathologic 3, объяснив, как развивались их планы на культовую серию с момента выхода Pathologic 2.

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