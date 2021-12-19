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Любовные драмы Миронова и Гурченко, потери Нинидзе и Ширвиндта. Звезды «Небесных ласточек» 45 лет спустя

Любовные драмы Миронова и Гурченко, потери Нинидзе и Ширвиндта. Звезды «Небесных ласточек» 45 лет спустя

Двухсерийная комедия Леонида Квинихидзе по сюжету произведения «Мадемуазель Нитуш» повествовала о воспитаннице пансиона, мечтавшей о сцене, и преподавателе вокала, который тайно сочинял музыку для театра.

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