Любовные драмы Миронова и Гурченко, потери Нинидзе и Ширвиндта. Звезды «Небесных ласточек» 45 лет спустя

Двухсерийная комедия Леонида Квинихидзе по сюжету произведения «Мадемуазель Нитуш» повествовала о воспитаннице пансиона, мечтавшей о сцене, и преподавателе вокала, который тайно сочинял музыку для театра.
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