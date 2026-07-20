Volkswagen запустила собственные беспилотные шаттлы: жители Гамбурга уже могут ездить на ID Buzz без водителя

Дочерняя компания Moia начала тестирование сервиса совместных поездок на автономных электрофургонах и готовит запуск в СШАVolkswagen начала эксплуатацию первого в Европе сервиса автономных пассажирских перевозок.
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