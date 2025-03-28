Дзюба заявил, что никогда не предавал Семака

И тренера «Локомотива» Галактионова Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба дал интервью Sport24, в котором заявил, что не испытывает обид в отношении Сергея Семака и Михаила Галактионова, с которыми работал в петербургском «Зените» и московском «Локомотиве».