Запад дал разрешение на применение ракет по территории России или...

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Спички - не игрушка

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Наверное, наступление календарного лета действует расслабляюще на мозг некоторых людей. Почему-то все чаще и чаще встречаю высказывания о том, что пора идти на Одессу и дальше, пора приструнить прибалтов и поляков и прочее.

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