Песков: Москва ждёт новые предложения Вашингтона по Украине

Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к новым предложениям Вашингтона, но при этом продолжит достигать целей специальной военной операции военными средствами:Да, это непредпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца до п.
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