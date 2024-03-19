Челябинцы смогут отдохнуть в ОАЭ по сниженным ценам

Жители Челябинска смогут отдохнуть в ОАЭ по сниженным ценам. Как URA.RU рассказала президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода, арабские курорты составили ценовую конкуренцию традиционным Египту и Турции.
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