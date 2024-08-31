Тамбовчанин пришел решать вопрос о подключении газа с пистолетом

Токаревский районный суд огласил приговор в отношении жителя города Жердевки. Как следует из материалов дела, в мае 2023 года житель Жердевки пришел в местное отделение ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» для решения вопроса о подключении газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии