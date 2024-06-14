За решетку за 10 тысяч: житель Владивостока осужден за хищение денег с банковской карты

Во Владивостоке постановлен обвинительный приговор в отношении 51-летнего местного жителя. Найдя чужую банковскую карту, он решил воспользоваться ею для оплаты личных покупок, за что в итоге лишится свободы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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