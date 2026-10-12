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Нижегородская правда

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Баскетбольная команда «Закат Баскет» представляет Нижегородскую область в российском турнире MEDIA BASKET

Баскетбольная команда «Закат Баскет» представляет Нижегородскую область в российском турнире MEDIA BASKET

10 октября в Москве стартовал восьмой сезон Лиги Ставок MEDIA BASKET. В сезоне принимают участие 16 команд, среди которых две окружные команды – «Закат Баскет» из Нижнего Новгорода и Kremlin Dragons из Казани.

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