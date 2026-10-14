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Тренера «Барселоны» Флика случайно заперли в помещении на стадионе «Галатасарая»

Главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика случайно заперли в одном из помещений стадиона после матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:1), сообщает журналист Пол Баллус.

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