Тренера «Барселоны» Флика случайно заперли в помещении на стадионе «Галатасарая»

Главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика случайно заперли в одном из помещений стадиона после матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:1), сообщает журналист Пол Баллус.
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