Japan Display отказывается от планов по сотрудничеству с китайской HKC в сфере выпуска OLED-панелей

В апреле этого года японская компания Japan Display объявила о намерениях реализовать сотрудничество с китайской HKC Corporation в сфере выпуска OLED-панелей для потребительского рынка на территории Китая.
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