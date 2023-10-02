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Мировое обозрение

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Japan Display отказывается от планов по сотрудничеству с китайской HKC в сфере выпуска OLED-панелей

Japan Display отказывается от планов по сотрудничеству с китайской HKC в сфере выпуска OLED-панелей

В апреле этого года японская компания Japan Display объявила о намерениях реализовать сотрудничество с китайской HKC Corporation в сфере выпуска OLED-панелей для потребительского рынка на территории Китая.

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