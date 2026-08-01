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Депутат Панеш: больничный по уходу за ребёнком могут оформить не только родители

Депутат Панеш: больничный по уходу за ребёнком могут оформить не только родители

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком вправе оформить не только родители, но и любые близкие родственники — бабушки, дедушки, работающие братья и сёстры, опекуны и попечители, фактически осуществляющие уход за несовершеннолетним.

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