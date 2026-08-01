Депутат Панеш: больничный по уходу за ребёнком могут оформить не только родители

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком вправе оформить не только родители, но и любые близкие родственники — бабушки, дедушки, работающие братья и сёстры, опекуны и попечители, фактически осуществляющие уход за несовершеннолетним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии