Германия может выбыть из тройки сильнейших экономик мира к 2026 году

Британские эксперты считают, что такой сценарий возможен из-за зависимости ФРГ от российских энергоносителей и санкций против РФ Германия может лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году, пишет Times.
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