Государство сказало: «Надо». И народ ответил

Вступление от редакции: В условиях, когда миропорядок переживает тектонические сдвиги, а традиционные ценности подвергаются пересмотру, закономерен рост интереса к вопросам национальной идентичности и роли государства в её формировании.
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