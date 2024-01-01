Задержаны мигранты, подозреваемые в оскорблении участников СВО в Челябинске

Правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в нападении в областном центре с дубинками на участников спецоперации, а также оскорблении бойцов и их родных, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.
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