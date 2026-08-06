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Смоленск 2.0

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Опубликована программа Одигитриевских торжеств в Смоленске

Опубликована программа Одигитриевских торжеств в Смоленске

Для тех, кто не сможет принять участие, будет прямая трансляция по телеканалу «Союз» В Смоленске 9 и 10 августа пройдут традиционные Одигитриевские торжества, посвящённые чудотворной Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия».

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