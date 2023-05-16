Военное обозрение

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Польша получила первые установки РСЗО М142 HIMARS с оперативно-тактическими ракетами ATACMS

Польша получила первые установки РСЗО М142 HIMARS с оперативно-тактическими ракетами ATACMS

Польша получила первые реактивные системы залпового огня американского производства М142 HIMARS, установки прибыли в аэропорт Варшавы 15 мая на борту транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан", принадлежащего Украине.

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