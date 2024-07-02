Поставки трубопроводного газа в Европу из РФ выросли на 27%

За половину года экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу вырос на 27%. О таком резком росте поставок сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
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