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Закон и Порядок

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  • Леонид Попивняк
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  • Antanas
    Лучше почитайте Тору и все поймете.👍👍👍👍👍."Солдаты удачи" б...

"Я не буду притворяться, что не дружил с Путиным"

"Я не буду притворяться, что не дружил с Путиным"

Экс-канцлер Германии Шрёдер: я не буду притворяться, что не дружил с Путиным Экс-канцлер Германии Шрёдер сказал, что не будет притворяться, что никогда не дружил с Путиным, несмотря на критику и неприязнь.

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