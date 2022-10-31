Закон, порядок, государство

694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    А выйди на улицу глянь на село , бабки гуляют и девки поют! Редко протопает дед с костылём  главное в сумке. а сумка ...Российских женщин...
  • Andrew Kleymenov
    В ГОСТе технических выражений и обозначений НЕТ слова "дефектовка". Есть термин "ДЕФЕКТАЦИЯ"!Три причины пройт...
  • Игорь Егоров
    Беда с этими московскими и питерскими, как не заберутся на горку... так спасите помогите... то сердце останавливается...Гостя из Санкт-Пе...

На Сахалине мобилизованные военнослужащие ВВО совершенствуют навыки вождения боевых машин в сложных условиях местности

На Сахалине мобилизованные военнослужащие ВВО совершенствуют навыки вождения боевых машин в сложных условиях местности

На специально подготовленных танкодромах и автодромах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) продолжаются занятия с мобилизованными сахалинцами по вождению многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ), а также автомобильной техники высокой проходимости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх