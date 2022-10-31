На Сахалине мобилизованные военнослужащие ВВО совершенствуют навыки вождения боевых машин в сложных условиях местности

На специально подготовленных танкодромах и автодромах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) продолжаются занятия с мобилизованными сахалинцами по вождению многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ), а также автомобильной техники высокой проходимости.
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