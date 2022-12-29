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Алексей Покушевски пропустит как минимум 6-8 недель из-за перелома

Форвард «Оклахомы» Алексей Покушевски получил перелом большеберцовой кости левой ноги без смещения и будет повторно обследован через 6-8 недель.

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