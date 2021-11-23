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План действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обсудили в Алматы

В Алматы обсудили план действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, передает «МИР 24». Там прошло очередное заседание членов Совета национальных координаторов Центральноазиатского регионального информационного координационного центра.

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