Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Гласнер из «Айнтрахта» выиграл первый трофей в карьере тренера – Лигу Европы

Оливер Гласнер выиграл первый трофей в качестве главного тренера.  «Айнтрахт» под руководством 47-летнего специалиста стал победителем Лиги Европы, в финале обыграв «Рейнджерс» (1:1, пен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх