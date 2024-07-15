Курский приют для животных «Добрый город» находит хозяев около 300 собакам в год

Работа с братья нашими меньшими - это постоянное беспокойство. Каждому надо подобрать корм, лекарства, разобраться, какие животные могут ужиться вместе в вольере, а какие нет, отвезти собак на стерилизацию, приложить максимум усилий, чтобы найти им хозяев, при необходимости - отвезти четвероногих в другой город.