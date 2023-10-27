Экс-разведчик Риттер: предложенные Израилем переговоры загонят ХАМАС в ловушку

Палестинское движение ХАМАС невозможно победить в прямой конфронтации. Предложив радикалам прямые переговоры, Израиль загонит ХАМАС в ловушку, поскольку отказ от диалога представит его в невыгодном свете, придётся признать еврейское государство.
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