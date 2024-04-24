Бастрыкин потребовал проверку по факту брошенной в бардаке девочки в Петербурге

ЧП случилось на проспекте Энергетиков Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить историю школьницы из Петербурга, которую нашли в захламленной квартире, сообщает пресс-служба СК РФ.
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