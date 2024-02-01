С 5 февраля станет доступна демо-версия игры Tales of Kenzera: ZAU от EA Originals Абубакар С...

С 5 февраля станет доступна демо-версия игры Tales of Kenzera: ZAU от EA OriginalsАбубакар Салим, основатель Surgent Studios объявил, что демо-версия дебютной игры его команды, Tales of Kenzera: ZAU, станет доступна уже 5 февраля.
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