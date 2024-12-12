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Приматологи впервые увидели, как самцы черных ревунов усыновили осиротевших младенцев

Приматологи впервые увидели, как самцы черных ревунов усыновили осиротевших младенцев

Считается, что забота о потомстве у млекопитающих обычно разделена непропорционально. Самки долго вынашивают и выкармливают своих детенышей, в то время как самцы, не всегда уверенные в собственном отцовстве, зачастую только защищают возможное потомство, но этот вклад относительно небольшой.

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