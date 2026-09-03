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Диетолог Брискман посоветовала людям после 45 лет есть кабачки

Диетолог Брискман посоветовала людям после 45 лет есть кабачки

Диетолог Татьяна Брискман рассказала, что кабачки особенно полезны людям старше 45 лет. Овощ поддерживает пищеварение, сердце и сосуды, а также помогает контролировать вес, передает «Вечерняя Москва» .

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