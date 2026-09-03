Диетолог Брискман посоветовала людям после 45 лет есть кабачки

Диетолог Татьяна Брискман рассказала, что кабачки особенно полезны людям старше 45 лет. Овощ поддерживает пищеварение, сердце и сосуды, а также помогает контролировать вес, передает «Вечерняя Москва» .
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