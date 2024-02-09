Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Чести русского оружия не посрамлю, Андреевский флаг не спущу!»

«Чести русского оружия не посрамлю, Андреевский флаг не спущу!»

Исполнилось 120 лет подвигу русских моряков крейсера «Варяг» Валерий Бурт 9 февраля 1904 года боевой корабль «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» принял неравный бой с японской эскадрой у бухты Чемульпо.

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