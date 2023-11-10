Известный громкими разоблачениями "Джокер ДНР" со ссылкой на своих шпионов из СБУ сообщил о задержании главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Джокер ДНР": Залужный задержан. В СБУ подтвердили
Комментарии
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Александр Николаевич
Это очередная хромая ласточка того, что этого Зе просто пристрелят - оборзел окончательно и становится все опаснее для всех...
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22 час.
Серж Южанин
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18 час.
Надежда
Берем попкорн и ждем кто кого "поборет"-Пентагон MI6, или наоборот!) 🤔)
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12 час.
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